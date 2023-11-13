Бузова опровергла слухи о романе с Нагиевым, которые пустил ее бывший муж

Знаменитость призналась, что они просто дружили с главным героем сериала «Физрук». И Бузова всю жизнь будет благодарна ему за поддержку.

Напомним, что известная российская певица развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым еще в 2016 году. В его жизни появилась Анастасия Костенко, которую многие считали разлучницей. Да и сама Ольга Бузова, по мнению ее экс-супруга, тоже не святая.

Тарасов утверждал, что она вела с Нагиевым «далеко не дружеские переписки», о чем также пишет портал «Дни.ру». Но недавно исполнительница дала интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала всю правду о том непростом для нее периоде.

Таким образом Бузова объяснила, что ни о каких любовных связях речи идти не может. Дмитрий Нагиев в тот момент просто поддержал певицу и помог ей сохранить уверенность.

Ранее мы уже писали о том, что певица возмутилась оценкой своих форм, которая последовала от корреспондента.