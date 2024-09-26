Бузова ответила на критику Салтыковой, назвавшей ее выскочкой

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей нового выпуска шоу «Битва поколений», но угодила в скандал. Жюри то и дело пыталось ее задеть, а певица Ирина Салтыкова и вовсе назвала выскочкой. Об этом пишет KP.RU .

Бузова выступила на сцене в шоу, выложившись на полную. Однако члены жюри этого не оценили. Татьяна Тур, например, советовала певице не доказывать, что она «умеет петь вживую». Ирина Салтыкова также присоединилась к критике, отметив, что девушка ведет себя как выскочка.

«Вообще не жалко делиться своим ресурсом. Пусть будут счастливы!» — ответила с достоинством Ольга.

Примечательно, что на защиту Ольги Бузовой встал рэпер Егор Крид. Во время одного из эфиров он включил песню звезды «WI-FI» и показал фирменный жест артистки, выказав тем самым поддержку в публичном конфликте. Впрочем, армия поклонников Бузовой также остались на ее стороне, посчитав заявления Тур и Салтыковой недостойным поведением.

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