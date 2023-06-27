Бузова поздравила сестру с Днем Рождения после нескольких лет ссоры

Уже долгое время звезда поддерживает довольно холодные отношения с Анной. Но недавняя публикация Бузовой может говорить о том, что две сестры пойдут на примирение. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Несмотря на публичные встречи Ольги Бузовой и ее сестрой, их взаимные поздравления с праздниками, общественность все-таки уверена в том, что у них все довольно натянуто даже спустя несколько лет после ссоры.

А все из-за того, что громкий развод Бузовой не стал причиной для ее сестры перестать общаться с бывшим мужем звезды. Более того, Анна даже виделась с его новой избранницей.

Но день рождения сестры Бузовой стал поводом для певицы выразить любовь к самому близкому для нее человеку, ее «кровиночке». Подпись к публикации вышла очень трогательной, но не для всех. Многие пользователи интернета пытаются уличить Бузову в лицемерии.