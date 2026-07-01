BYD идет за вторым заводом в Европе: какие страны в шорт-листе и почему сделка неизбежна

Крупнейший в мире производитель электромобилей китайская BYD нацелилась на покупку автозавода в Европе. По данным Reuters , компания форсирует экспансию в регион и рассматривает в качестве основных кандидатов Испанию и Францию. Если сделка состоится, BYD обзаведется второй сборочной площадкой в Европе после венгерской, которая должна заработать в четвертом квартале.

Интерес к расширению производства подкреплен взрывным ростом продаж. В прошлом году европейские объемы BYD взлетели на 270 процентов, достигнув почти 188 тысяч автомобилей. За первые пять месяцев текущего года реализация снова удвоилась, превысив отметку в 100 тысяч машин. В целом китайские автопроизводители в апреле 2026 года впервые заняли более 15 процентов европейского рынка электромобилей. Только BYD и Chery вдвоем нарастили продажи более чем вдвое, отгрузив 38 281 автомобиль за период.