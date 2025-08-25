Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий поделился своими эмоциями после звонка семье. Об этом сообщило РИА Новости , цитируя собеседника агентства.

Один из российских военнослужащих, вернувшихся с территории, контролируемой Киевом, рассказал о своих эмоциях после звонка семье. Он отметил, что родные не смогли сдержать радости и кричали в трубку. Мужчина выразил желание увидеть и обнять их.

Он сообщил, что все ему были рады: племянники, сестра и отец — они ожидали его возвращения домой. Боец описал его как приятное событие и отметил, что чувствует себя прекрасно. Он поделился своими эмоциями, заявив, что все идет хорошо и он рад, что вернулся в Россию.

Ранее солдат ВС РФ сбил дрон прикладом автомата и спас группу из пяти человек.