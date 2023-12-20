«Был мотив убить, а не ранить»: выяснилось, какое наказание ждет школьника, который ударил ровесника ножом в грудь

Восьмиклассник ударил ровесника ножом в грудь в Иркутской области, сообщил SHOT. Пострадавший был экстренно госпитализирован, врачи борются за его жизнь. Напавший на него 14-летний подросток арестован.

По сообщению Следственного отдела по городу Нижнеудинск СУ СК РФ по Иркутской области, школьнику предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Юрист Ксения Корсукова рассмотрела ситуацию и рассказала, какое наказание грозит восьмикласснику за нападение на сверстника. Она отметила, что подростки все чаще решают разногласия с помощью оружия и физической силы.

«Если подростку предъявили обвинение в покушении на убийство, вероятно, он мог признаться, что был мотив именно убить, а не ранить. Примечательно, что нападение произошло в публичном месте: вероятно, подросток хотел вынести свой поступок на всеобщее обозрение», — предположила Корсукова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, если подростка обвиняют в покушении на убийство, это значит, что либо он сам, либо его одноклассники признались, что восьмиклассник планировал убить сверстника и, возможно, целился в сердце. Максимальный срок лишения свободы при покушении на убийство составляет от 11 до 15 лет в зависимости от обстоятельств.

«Малолетний возраст не освободит от ответственности подростка, причинившего физический вред другому человеку. Подросток умышленно принес нож и нанес повреждения ровеснику, с которым состоял в конфликте. Учитывая опасность повреждений для жизни пострадавшего, это деяние можно расценивать как нанесение тяжкого вреда», — подчеркнула собеседница.

Если нападение произошло в стенах школы, не исключена проверка охранного предприятия, его руководства и сотрудника, который отвечает за охрану учебного заведения, объяснила Корсукова.

«Независимо от того, где произошло преступление, ответственность за него несет не только обидчик, но родители. В данном случае мать, потому что ребенок воспитывается в неполной семье. Известно, что она состоит на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей: возможно, встанет вопрос о лишении родительских прав», — заключила юрист.

Ранее польский школьник напал на одноклассников и нанес троим из них ножевые ранения.