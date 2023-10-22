«Был связующим звеном в семье»: мать тоскует по главному помощнику, погибшему на СВО

Вячеслав Зуев, кажется, был рожден военным. Спокойный и рассудительный, он даже книги и фильмы выбирал, в основном, исторические. Для мамы Елены сын был опорой и поддержкой. Однако теперь ей приходится привыкать жить без него.

У Славы есть старший брат и младшая сестра.

«Сколько я себя помню, никто из них ни разу не поругался между собой. Слава всегда уделял внимание всем. Младшую дочь я могла спокойно оставить на Славу: я знала, что он ее и покормит, и в садик отведет. Она на 10 лет младше. Слава был связующим звеном в семье. На любой праздник он собирал всех, помнил про дни рождения каждого родственника», — сказала Елена Изотова.

Зуев дарил не что попало, всегда выбирал нужные и изящные вещи. Все в доме Елены — мебель, техника, телефоны — теперь напоминает о Вячеславе.

«Он как-то всегда появлялся в нужное время и в нужном месте. Неожиданно у меня вдруг был готовый ужин, порядок в доме и в огороде. Теперь это все приходится делать мне самой», — вздохнула мать военного, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Капитан погиб 24 января 2023 года под Макеевкой. Как рассказывали очевидцы, Вячеслав принял решение за десятые доли секунды, он вытаскивал своих раненых ребят, и сам был смертельно ранен. Весь личный состав роты написал рапорт о представлении сыну звания Героя России.

В рапорте написано: «Капитану Зуеву никто не приказывал совершать этот героический поступок. Командир роты не смог сделать шаг в сторону, так как был отважным, стойким и доблестным офицером. Если бы он не погиб, то не задумываясь совершал бы подвиги во имя своей Родины».

«Также представление о присвоении ему Героя России было отправлено в Министерство обороны из Воронежа. Сейчас все документы находятся в части города Валуйки, они тоже должны отправить представление», — подчеркнула наша собеседница.

Ранее мы писали, каким рос Вячеслав Зуев, и кем работал, когда уходил из армии.