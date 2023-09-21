«Был замешан еще один»: мать убитого парня добивается справедливого наказания за кровопролитие

Жившего в селе под Нижним Новгородом Алексея Мамаева убили случайные знакомые в 2017 году. Парню было 24 года, когда он неожиданно пропал после вечерней прогулки. Изуродованное тело Мамаева нашли через полмесяца в реке.

Мама Алексея Лана плохо разговаривает — после убийства сына у нее случился инсульт. Мы долго выбирали благополучный день для беседы, когда бы она смогла вспомнить ужас тех дней. Женщина рассказала, что Лешу искали две недели.

«Учитель физкультуры, который был в школе у сына, рыбачил около домов и увидел, что что-то всплыло. Как он потом сказал, думал, что это поросенок, потому что тело Леши раздуло. Его было не узнать: у него было 48 ножевых ранений, вся кровь вытекла», — отметила Мамаева.

Женщину пощадили, она не видела мертвого сына. Его опознавал старший сын Ланы. Следствие установило, что убийцей был Сергей Бабушкин, который приревновал свою сожительницу к женатому и молодому Мамаеву.

«Бабушкина посадили на 14 лет, но он заключил контракт с «Вагнером». Сергей пришел с фронта полгода назад и приехал к нам в поселок, хотя сам он из Нижнего Новгорода. Я до такой степени была в шоке!» — поделилась несчастная мать.

Лана добавила, что за себя не боится. Но она беспокоится за старшего сына и троих внуков, с которыми иногда сидит. Двое от старшего сына и один — от Леши.

«Я уверена, что в убийстве моего сына был замешан еще один человек, но он тоже на свободе», — сказала женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, кого Мамаева подозревает в жестокой расправе над Лешей, читайте в нашем материале.