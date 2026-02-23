Была ласковой собакой: живой талисман пиццерии выгнали на 20-градусный мороз в Челябинске

В Челябинске разгорается скандал вокруг сети пиццерий после увольнения сотрудника, укрывшего бездомную собаку от мороза. Животное, ставшее причиной конфликта, сейчас пытаются отлоить для передачи в приют, сообщает SHOT.

История с увольнением курьера в Челябинске получила неожиданное продолжение. Собаку по кличке Додобоня, из-за которой разгорелся скандал, решено передать в городской приют для бездомных животных. Как сообщают очевидцы, представитель приюта уже прибыл на место и пытается поймать напуганного пса, который с осторожностью относится к незнакомцам.

Напомним, курьер Михаил лишился работы после того, как в 20-градусный мороз укрыл брендированным пледом бездомную дворнягу, лежавшую на холодном крыльце заведения. По словам бывшего сотрудника, администратор заведения зафиксировала этот поступок и уволила его за порчу имущества, внеся в черный список.

Примечательно, что Додобоня была фактически талисманом этой точки общепита на протяжении полутора лет. Местные жители и работники рассказывают о ней как о добродушной и ласковой собаке, которая никогда не заходила внутрь и не доставляла хлопот. Коллектив заведения всегда подкармливал животное, поил его и укрывал в холода, за что неоднократно получал благодарности от посетителей. Ситуация кардинально изменилась после смены руководства. Новая управляющая Юлия, по словам персонала, категорически запретила проявлять заботу о четвероногом, пригрозив увольнением ослушавшимся.

В пресс-службе пояснили, что инцидент с управляющей был рассмотрен, однако настаивают на другой версии увольнения Михаила. В компании утверждают, что причиной стали не его добрые дела, а систематические нарушения трудовой дисциплины, включая опоздания и прогулы. Основатель сети Федор Овчинников, находящийся за границей, заявил, что не владеет деталями произошедшего, и прервал разговор. Сама Юлия от общения с журналистами отказалась.

Тем временем инцидент вызвал волну народного возмущения. По всей стране клиенты массово отменяют заказы, бойкотируя заведения сети. Общественность требует не только восстановить справедливость в отношении курьера, но и внести управляющую челябинской точки в отраслевой черный список. Люди подчеркивают, что компания, позиционирующая себя как семейное заведение, не должна наказывать сотрудников за милосердие и оставлять нуждающихся в беде.

Пока судьба Додобони решается, она по-прежнему находится на улице. Нынешние работники пиццерии, опасаясь за свои места, не рискуют приближаться к собаке.