Была раскрыта судьба исчезнувшего в Санкт-Петербурге памятника

Недавно исчезнувший с улиц северной столицы памятник репрессированным полякам был отправлен на реставрацию. Об этом рассказало издание ТАСС со ссылкой на источник в музее Смольном.

Ранее польский генконсул в Петербурге Гжегож Слюбовски сообщил издательству «Фонтанка», что памятник пропал. Он также рассказал о том, как неожиданно это для него и сообщил, что Польше пошлет официальную ноту российскому МИДу.

Источник ТАССа сообщил, что после появления сюжета в СМИ, губернатор Петербурга поручил комитетам разобраться с пропажей памятника. После этого выяснилось, что памятник пострадал от вандалов, и было принято решение о его восстановлении.

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