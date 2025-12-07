«Была в красной куртке»: пенсионерка ушла из дома в сахалинском селе и пропала

В Долинском районе Сахалинской области продолжаются поиски пропавшей 70-летней пенсионерки, пишет ASTV. Лидия Бобровская ушла из своего дома в селе Октябрьском 3 декабря и до сих пор не вернулась. К розыску женщины подключились родственники и сотрудники полиции.

Приметы разыскиваемой: рост около 160 см, карие глаза, темные крашеные волосы. Отличительная особенность — стеклянный протез в левой глазнице. На момент исчезновения на ней была красная куртка, светлые штаны, коричневая шапка и коричневые кожаные сапоги.

Поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме. К операции привлечены не только патрульно-постовые и уголовные службы полиции, но также сотрудники МЧС и волонтеры поисково-спасательных отрядов. Обследуется как территория вблизи села, так и прилегающие лесные массивы.

