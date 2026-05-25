Барко набьет тату в честь победы «Спартака» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с ТАСС подтвердил, что сделает татуировку в честь победы красно-белых в Кубке России. Ранее аргентинец давал такое обещание.

«Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 4:3 — пенальти) и в пятый раз в современной российской истории завоевал почетный трофей. С учетом советского периода в спартаковской коллекции теперь уже 15 Кубков — больше, чем у кого бы то ни было.

«Да, я обещал, что это сделаю, набью тату с кубком. Вы знаете, что у меня есть тату с трофеем, когда я играл в Аргентине. Я очень довольный и счастливый, потому что закончился непростой сезон. Думаю, что команда очень хорошо себя проявила», — сказал Барко.

Участие аргентинского полузащитника в матче с «Краснодаром» было под вопросом, поскольку он пропустил игру 30-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» из-за повреждения и несколько дней не тренировался на поле. В итоге Барко провел на поле все 90 минут. Аргентинец сделал результативный пас на своего соотечественника Пабло Солари в основное время, а в серии пенальти четко реализовал свой удар.

Ранее итоги сезона подвел полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш. Он порадовался завоеванному Кубку России, но отметил, что в чемпионате команда могла бы занять более высокое место, чем итоговое четвертое.