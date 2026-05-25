В Павлово-Посадском прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара с пятью погибшими

Павлово-Посадская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей, инцидент произошел около 03:00 в понедельник, 25 мая, в частном жилом доме в СНТ «Текстильщик 2». Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, после тушения пожара при разборе завалов были обнаружены тела троих взрослых и двоих детей — мальчика 2014 года рождения и девочки 2019 года рождения. На местр происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал городской прокурор Владимир Бусыгин.

Прокуратура также взяла на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

