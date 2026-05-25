РПЦ и феминистки сошлись во мнении: священник перечислил обстоятельства, при которых венчание утрачивает достоинство

Кузбасский священник Вячеслав Ланский рассказал VSE42.RU , в каких случаях церковный брак может утратить свою каноническую силу. Как выяснилось, в ряде ситуаций позиция Русской православной церкви фактически совпадает со взглядами феминистских движений — речь идет о насилии и угрозах внутри семьи.

По словам помощника Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии, действие венчания само по себе бесконечно, однако существуют обстоятельства, при которых брак теряет каноническое достоинство.

Среди таких ситуаций представитель церкви назвал прелюбодеяние, отпадение одного из супругов от православной веры, а также различные формы зависимости — в частности, подтвержденные медицинскими документами алкоголизм и наркоманию. Отдельно упомянуты противоестественные пороки и невозможность супружеской близости.

Отдельное внимание в своем перечне Вячеслав Ланский уделил ситуациям, связанным с домашним насилием и запугиванием. К таким обстоятельствам он отнес любые посягательства на жизнь либо физическое состояние мужа, жены или их детей. Кроме того, сюда же причисляется давление на женщину с целью прерывания беременности, а также фактическое проведение аборта без получения добровольного согласия второго родителя.

«Безвестное отсутствие одного из супругов на протяжении трех лет или злонамеренное оставление одним из супругов другого на протяжении года, <…>, а также неизлечимая душевная болезнь одного из супругов, наступившая в браке и не дающая возможности продолжить совместную жизнь», — дополнил священник.

По сути, речь идет о таких ситуациях, когда дальнейшее пребывание в браке становится либо невозможным, либо откровенно разрушительным для человека. В этом подходе позиция РПЦ совпадает с точкой зрения феминистских движений: если в семье происходит насилие, из таких отношений нужно уходить.

Однако, как подчеркнул Вячеслав Ланский, наличие перечисленных обстоятельств не означает автоматического расторжения церковного союза. Приоритет в любом случае сохраняется за попытками примирения супругов. Церковь призывает сначала исчерпать все возможности для сохранения семьи, и только затем, если ничего не помогает, признавать брак канонически недействительным.

