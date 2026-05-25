Подмосковные мобильные комплексы совершили почти 4 тыс. выездов к пациентам

С начала 2026 года мобильные комплексы Подмосковья совершили почти 4 тыс. выездов к жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона, так они могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое или другие исследования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря работе мобильных медицинских комплексов жители удаленных территорий Московской области могут получить консультацию специалиста или пройти исследование, не тратя время на поездку в поликлинику. Медицинская помощь приходит прямо к дому», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в этом году помощь в таких комплексах смогли получить уже свыше 98 тыс. человек. Специалисты формируют график их выездов из потребности населенного пункта. Он размещается на сайтах медицинских организаций или в социальных сетях. При себе пациентам нужно иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.