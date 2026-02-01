«Были две бутылки коньяка»: всплыли сенсационные подробности из прошлого Патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении по случаю 17-й годовщины интронизации поделился необычным эпизодом из времен обучения в духовной семинарии. Он рассказал о встрече с уполномоченным по делам религий, которого охарактеризовал как «врага Церкви», препятствовавшего ее развитию.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, этот чиновник неожиданно пригласил его, тогда еще семинариста, на личную беседу. Встреча, как вспоминает патриарх, продлилась около четырех часов и сопровождалась употреблением алкоголя.

«Может быть, не очень хорошо в этих стенах говорить о еще одной детали, но без нее трудно понять ту эпоху: две бутылки коньяка выпили», — рассказал патриарх», — отметил он в своем слове.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что подобные приглашения к студентам семинарии были редчайшими случаями в тот исторический период. Этот продолжительный и неформальный диалог, несмотря на изначально враждебную, по его оценке, позицию чиновника, позволил молодому семинаристу сделать важный вывод. Он понял, что даже в неблагоприятных условиях есть возможность действовать и достигать определенных результатов в церковной жизни.

