«Было много планов с семьей, с ребенком»: блогер Лещев до смертельного ДТП с женой хотел уехать в Египет

В жутком ДТП на трассе на трассе Екатеринбург — Серов погибла жена блогера Александра Лещева, сообщает « Комсомольская правда ». Автобус, на котором ехала девушка, столкнулся с грузовиком.

Друг семьи Артем В. поделился с нашим корреспондентом подробностями о случившемся. По его словам, супруги как раз занимались новогодним розыгрышем автомобиля и других подарков, после чего собирались отправиться на отдых.

«Буквально вчера разговаривали, он рассказывал ярко, в красках, жизнерадостно, что хочет ехать с женой и дочкой в Египет. Там планировал купить Вике какую-то дорогую версию iPhone, о которой она мечтала. Он продумал все до мелочей, как купит и подарит смартфон, как будет радоваться жена. Было много планов с семьей, с ребенком», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Александр надеялся, что в ДТП погиб другой человек. Об этом он сообщил подписчикам в соцсетях и другу по телефону.

«Сегодня утром увидел новости, позвонил ему, а он уже ехал на трассу. Решил отправиться туда один. Он до последнего думал, что, может быть, это не Вика. В некоторых источниках утверждалось, что погиб мужчина из Краснотурьинска, а не девушка. Но все-таки информация подтвердилась», — отметил Артем В.

По словам собеседника, Александр останется на пару дней в Екатеринбурге, пока проводятся необходимые мероприятия — опознания и прочее. У него много друзей, поэтому ему там точно помогут и поддержат.

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