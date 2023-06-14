«Было очень много народу, все плакали»: в Саратовской области похоронили футболиста, погибшего на СВО

На передовой Виталий Писарев был образцовым офицером, замкомандира взвода в гвардейской воздушно-десантной дивизии. А дома это был просто Виталик: любимый сын, муж и отец. А еще — талантливый футболист, который даже выступал на Кубке Европы по мини-футболу.

В небольшом поселке Татищево Саратовской области о Писареве знают, пожалуй, все. На улице висит огромный баннер с его фотографией, в родной школе бойца стоит «Парта героя», а администрация ПГТ назвала в честь него улицу. Все потому, что в марте прошлого года Виталий, отправившись на СВО, ценой своей жизни дал отпор противнику.

«Будучи командиром БМД — боевой машины десанта — мой сын сел на место водителя и стал отстреливаться от врага. Он боролся до последнего, пока его не подорвали», — рассказывает мать офицера, Алена Геннадьевна, корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам мамы героя, она и не подозревала, сколько человек сумел собрать вокруг себя ее сын. Виталик с шести лет увлекался футболом, и все лето напролет проводил на сборах со своей командой.

Мальчик взрослел, вместе с ним рос и его талант. Сначала парень играл за родной Татищевский район, затем за саратовскую команду «Салют». Также он выступал за свой университет, СГТУ. И, наконец, за московский клуб «Динамо-2» на чемпионате Европы по мини-футболу. Наград и кубков у Писарева было не счесть. Как и товарищей.

«На похоронах друзья его плакали. Они принесли два футбольных мяча, все расписались на них и положили на могилку. Было очень много народу — я никогда не видела столько — и все плакали. Я только потом все осознала и поняла, сколько было у него друзей. Прошел уже год, а люди все пишут», — сказала Алена Геннадьевна.

Полную историю бойца Писарева читайте здесь.