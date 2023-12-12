«Было памятью о маме»: на Кубани у женщины спилили 50-летнюю ель ради украшения городской площади

Ель росла на участке сельчанки более 50 лет. Это дерево посадил ее близкий человек, и избавляться от него у женщины не было и в мыслях. Однако в местной администрации решили по-своему: спилили символ Нового года и забрали на площадь соседнего Шарыпово. Хозяйка узнала о случившемся от соседей.

«Для меня она (ель. — прим.ред.) всегда была памятью о маме, которая умерла год назад», — сказала собеседница журналистов.

RT удалось взять комментарий у главы Горячегорска Федора Крылова. По его словам, на дерево якобы жаловались соседи, так оно переросло 20 метров и сильно раскинуло ветви. Спросить разрешения не смогли, так как не знали контактов женщины. Почему их не взяли у проживающих рядом людей неизвестно, но в этом и других деталях уже будет разбираться полиция.