«Вплоть до летального исхода»: что случилось с детьми из ЛНР, пораженными неизвестной болезнью в поезде

Группа из 126 детей из ЛНР, возвращавшихся на поезде Тюмень — Адлер домой из лагеря «Олимпийская ребячка», попали в инфекционную больницу с повышенной температурой. 12-летняя луганчанка скончалась.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала нам, что могло случиться с юными путешественниками.

«Вполне вероятно, что имела место эпидемия гриппа А, так как дети находились в тесном контакте. Тем более, в зимнее время это заболевание распространяется активнее. Возможно, не были соблюдены все правила профилактики», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Грипп А, продолжила она, это вирусное заболевание, симптомы появляются внезапно, после небольшого инкубационного периода — через 1-4 дня.

«Заболевание быстро прогрессирует, особенно если организм ослаблен и снижен иммунитет, что вполне вероятно у детей. При несвоевременном лечении грипп А может приводить к тяжелым последствиям: астма, заболевания сердца, ушные инфекции и поражения пищеварительной системы. Вплоть до летального исхода», — подчеркнула Беляева.

При своевременно начатом лечении, однако, по словам врача, симптомы проходят и возможно полное выздоровление.

Ранее выяснилось, что будет с мужчиной из Подмосковья, который выпил тысячу банок энергетика.