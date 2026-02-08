Былое очарование Грузии утрачено: россияне массово бойкотируют отдых в Грузии из-за отношения

Российские туристы все чаще выражают разочарование от поездок в Грузию, что может привести к снижению популярности этого направления. Основные претензии путешественников связаны с резким ростом стоимости услуг при одновременном падении качества сервиса, сообщает ЮФ .

Отдыхающие отмечают, что цены в Грузии достигли уровня европейских столиц. «Стандартный номер в Тбилиси обходится как в Париже», — поделилась туристка из Казани Регина. При этом качество жилья часто не соответствует высокой стоимости: туристы сталкиваются с грязными полотенцами, несменным постельным бельем и устаревшей обстановкой, которая, по их словам, напоминает советские времена.

Значительные нарекания вызывает и местная инфраструктура. Путешественники жалуются на нестабильный интернет, частые перебои с подачей воды и электричества, а также на плохое состояние дорог. Также из отзывов исчезают упоминания о традиционном грузинском радушии — многие отмечают «холодный прием» и «натянутое» дружелюбие.

Туристические эксперты подтверждают, что совокупность этих факторов — завышенные цены, проблемы с инфраструктурой, вопросы безопасности и изменение атмосферы — делает Грузию менее привлекательной для российских туристов по сравнению с другими направлениями.

Ранее сообщалось о том, что пилот, совершивший знаменитую посадку в пшеничном поле, теперь работает курьером.