Миллиард ушел на ветер: победитель лотереи проигнорировал свой выигрыш и все потерял

Неизвестный счастливчик, купивший билет на юго-востоке Лондона 4 октября 2025 года, выиграл больше 10 миллионов фунтов стерлингов — почти миллиард рублей по текущему курсу. Но за деньгами он так и не пришел. Об этом сообщает The Guardian.

У победителя было ровно шесть месяцев, чтобы предъявить билет и забрать приз. Срок истек в полночь 2 апреля. Теперь миллиард рублей, который мог изменить чью-то жизнь, уйдет на благотворительные цели. Организаторы Национальной лотереи Великобритании разводят руками: обычно незабранные выигрыши невелики, но такой крупный приз — большая редкость.

Кто этот загадочный лондонец? Почему он не явился? Может, потерял билет? Или просто не поверил в свою удачу? А может, ему миллиард и не нужен? В любом случае, теперь тайна остается нераскрытой. А деньги получат нуждающиеся.

Британские СМИ уже окрестили произошедшее «самым дорогим игнорированием в истории». Обычно за такими суммами охотятся толпы. А тут — тишина.

