По 10 часов завываний в день: китаец устроил соседу ад с привидениями и отделался предупреждением

Житель китайского города Гуанчжоу рассорился с соседом и решил наказать его оригинальным способом — каждый день по 10 часов подряд он транслировал на всю округу жуткие завывания призраков и страшные истории о потустороннем мире. Об этом сообщает SCMP.

Другие жильцы дома жаловались, но парадокс: уровень шума не превышал законную норму. Полиция приезжала, замеряла децибелы и разводила руками. Тогда обиженный сосед пошел в суд. Требовал запретить этот аудиоад. И выиграл. Под контролем правоохранителей шумный жилец демонтировал динамики, удалил все записи и дал честное слово больше не пугать окружающих. Теперь в подъезде снова тишина.

Китайские соцсети рвут от смеха. А юристы напоминают: если хочешь досадить соседу, сначала проверь закон о тишине. В данном случае жертве пришлось доказывать не шум, а психологическое насилие. И у него получилось.

