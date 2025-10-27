Быстров сыронизировал о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Мостового

Экс-полузащитник петербуржского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в своем YouTube-канале «О, Родной футбол» поделился мыслями о попытке похищения футболиста Андрея Мостового, выступающего за петербургский клуб.

Бывший футболист в шутку предположил, что к случившемуся может быть причастен главный тренер «Динамо» Валерий Карпин, поскольку инцидент произошёл накануне игры между «сине-бело-голубыми» и динамовцами.

Бывший футболист и тренер Игорь Шалимов, выступивший в качестве гостя программы, отреагировал в свою очередь на слова Быстрова, призвав прекратить шутить о преступлении.

«На самом деле, ничего смешного. Всем надо быть аккуратнее, и не только в Питере», — заявил Шалимов.

В Санкт-Петербурге суд арестовал четверых мужчин, обвиняемых в похищении Мостового. Вечером 23 октября они попытались силой посадить игрока в свой автомобиль рядом с магазином на Крестовском острове. Однако им это не удалось: спортсмен вырвался, и ему помог друг-хоккеист. Через два дня, 25 октября, они же похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова на том же месте.