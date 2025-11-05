«Бытовая ссора обернулась трагедией». На Алтае пьяный муж до смерти избил жену за отказ готовить

В Алтайском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении смерти своей супруге на бытовой почве. По данным следственного управления СК РФ по региону, трагедия произошла вечером 22 августа в доме семейной пары.

Согласно материалам уголовного дела, 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с женой. Поводом для агрессии послужили ее жалобы на его поведение знакомым и нежелание готовить. В ходе конфликта обвиняемый нанес женщине множественные удары по голове, что привело к тяжелой черепно-мозговой травме. Несмотря на своевременную госпитализацию, медикам не удалось спасти пострадавшую.

В ходе дознания было установлено, что подсудимый и ранее прибегал к рукоприкладству в отношении жертвы. В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

