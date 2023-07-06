«Бывало страшно»: мехвод СВО рассказал о самых опасных местах для танков

Механик-водитель, которого коротко называют мехводом, — это одна из самых ответственных специальностей на СВО. Эту должность дают только тому, кто хорошо разбирается в механизмах броневика или танка. И боец Антон В. один из них.

Антон с началом спецоперации стал механиком-водителем взвода обеспечения.

«Я был механиком, был и наводчиком. У нас их не хватало, и я сказал: «Давайте, покажите, и я поеду». Я интересовался всем, что относится к танкам и БТРам. Экипаж должен быть взаимозаменяем», — подчеркивает боец, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Антон научился водить и броневик, и танк. Как объясняет боец, бронетранспортер по конструкции похож на грузовик. Двигатель, органы управления и трансмиссия почти те же. Ну а танк представляет собой совсем иную конструкцию. Если сравнивать с гражданской техникой, то он ближе к большим и тяжелым сельхозмашинам.

«Танки очень выручают пехоту. Я, например, с километра стрелял, а пацаны подходили ближе. Выходил и на короткие дистанции, приближался на 60 м к противнику. Бывало, даже стрелял в окопы под собой. Если честно, то бывало страшно, особенно когда неизвестное поле — не знаешь, есть мины или нет», — говорит танкист.

По словам нашего собеседника, саперы не всегда могут просмотреть территорию, ведь по ним ведется огонь. Поэтому часто приходится ехать в неизвестность.

Ранее мы писали о том, до какой скорости разгонялся Антон на своем БТРе.