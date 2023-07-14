Бывшая любовь Пьехи обнаружила в его новой песне строчки об изменах

Как сообщает «Газета.ру» , у певца вышел трек под названием «До утра». Конечно, экс-возлюбленная не следит за ним, но фанаты не смогли сдержаться и указали ей на темную сторону артиста.

В своих социальных сетях актриса Ника Здорик написала о том, что подтвердила свои догадки о неверности партнера, когда они еще состояли в отношениях. По ее словам, в песне есть строчка «Как тебе сказать, что я вчера был счастлив с другой». То, что для нее всплыло только сейчас, оказалось «полным трешем».

Также актриса заявила о том, что ей присылают подобное фанаты. При этом сама она попросила их закрыть данную тему. Девушка, у которой с Пьехой разница в 21 год, благодарна тому, что все осталось позади. Однако еще тогда, в отношениях, их ничего не смущало, даже возраст.