Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет

Жена 39-го президента США Джимми Картера Розалин Картер скончалась на 97-м году жизни, проинформировала основанная ей неправительственная американская организация Центр Картера.

Отмечается, что женщина последнее время сильно болела. Розалин Картер умерла в своем доме в городе Плейнс.

«Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, заботы и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября... в своем доме в Плейнс, штат Джорджия, в возрасте 96 лет», - говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, 99-летний экс-глава Белого дома Джимми Картер руководил США в период с 1977 по 1981 годы. Со своей супругой Розалин Картер он жил в браке с 1946 года.