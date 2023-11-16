Бывшая жена Бондарчука заявила, что ее предали близкие люди

Как оказалось, сейчас экс-супруга режиссера переживает разочарование и предательство. Своими мыслями Светлана Бондарчук решила поделиться с подписчиками. Причем, блогер также говорит о том, что надо научиться отпускать эмоции. Хотя однажды она думала, что будет мстить человеку, который неожиданно ее предал. Но в итоге Бондарчук пришла к прощению тех, кто делает это случайно.

Напомним, мы уже писали о том, что Светлана Бондарчук в 54 года обзавелась третьим ребенком. Кто знает, может радости материнства тоже как-то повлияли на то, чтобы злость и негатив утихли в ее сердце. Впрочем, не исключено, что это произошло и раньше, когда телеведущая только встретилась с Сергеем Харченко после развода с Федором Бондарчуком. Блогер не скрывает, что была обижена на бывшего супруга. Однако новый возлюбленный дал ей то ощущение спокойствия, в котором она нуждалась.