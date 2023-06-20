Бывшая жена покойного Джигарханяна рассказала о том, какие отношения у нее складываются с сыном

Татьяна Сергеевна долгое время жила в Америке, куда должен был переехать и ее муж, если бы не его смерть. Сегодня в Соединенный Штатах из этой семьи проживает только сын. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Как известно, в 90-х актеру Армену Джигарханяну достался дом в Далласе. Он попросил свою жену присмотреть за ним и наладить быт перед его переездом. Та решила пойти навстречу, уехав в Штаты и начав зарабатывать на жизнь преподавателем русского в одном из университетов Далласа.

Как говорит Татьяна Сергеевна, муж очень любил Америку. Сейчас она сама вновь живет в России, но в США остался их сын – Степан Джигарханян. Хоть он и часто приезжает в Москву, но в целом самостоятельно живет своей жизнью. Они не созваниваются каждый день, но всегда остаются в курсе общих новостей.