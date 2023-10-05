Бывшая жена Родригеза оголила стройные ноги в откровенном боди

Напомним, что Тимур Родригез и Анна Девочкина после шестнадцати лет брака развелись. Об этом стало известно еще в сентябре.

Экс-супруга удивилась реакции публики на расставание с мужем. Она ожидала поздравлений, а получала одни лишь соболезнования. Но, судя по всему, ничего страшного не произошло. Пара поддерживает хорошие отношения и совместно воспитывает двоих сыновей.

А недавно в социальных сетях у Анны Девочкиной появились новые откровенные кадры, которыми поделилась «Газета.ру». Девушка выложила в блог снимок в полный рост, на котором предстала перед аудиторией в соблазнительном боди. Оно выгодно подчеркивает все достоинства фигуры бывшей Родригеза, чем та явно захотела похвастаться. И, действительно, грех не продемонстрировать такие уточненные формы.