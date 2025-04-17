Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву дали 5,5 лет за взяточничество

Бывшего руководителя управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Сергея Садаклиева осудили на 5,5 года лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Садаклиев занимал высокий пост до осени 2024 года на протяжении четырех лет. Затем он ушел с должности по собственному желанию. Позже его обвинили в превышении должностных полномочий, а также нарушении условий по защите гостайны. Теперь же состоялся суд, который вынес бывшему главе крымского МЧС наказание за взятки.

«Суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере 1,75 млн рублей», — указали журналистам.

При этом Садаклиев остается фигурантом уголовных дел, связанных с нарушением других статей Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что бывшего министра труда Омской области обвинили в получении взяток более чем на полмиллиона рублей. За денежное и имущественное вознаграждение он оказывал покровительство директору подведомственного учреждения.