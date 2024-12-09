Журналист Сергей Сумленный собирает для украинской армии деньги и закупает на них дроны, сообщает RT. Он активно освещает свою помощь ВСУ в соцсетях.

Сумленный стал гражданином Германии, отказавшись от российского паспорта. Источники RT отметили, что российского журналиста могли завербовать спецслужбы ФРГ в период деятельности с 2005 по 2014 год.

Выяснили, что сейчас экс-гражданин РФ от имени НКО «Центр европейской инициативы по устойчивости» (ERIC) инициирует сборы, направленные на поддержку ВСУ. Он также участвует в волонтерских поездках самостоятельно. Например, известно, что он лично занимался доставкой 120 FPV-дронов для позиций ВСУ по маршруту Львов — Киев — Авдеевское направление.

Сборы средств мужчина также проводил отдельно и лично для 47 и 92-й бригад ВСУ.

В августе текущего года Сумеленный освещал свою поездку в Суджу Курской области. После этого он опубликовал ряд постов с фотографиями из города, назвав себя «первым немцем, который вошел с армией вторжения на территории РФ».

Напомним, что в России за финансирование и другую помощь ВСУ предусмотрено уголовное наказание. Статья 275 УК РФ «Государственная измена» - лишь одна из них, и предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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