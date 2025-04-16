Бывшего замглавы Тюменской области освободили из-под стражи после заключения контракта с ВС РФ

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, подозреваемый в получении взятки, подписал контракт с Вооруженными силами РФ. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

В связи с решением чиновника проходить службу в российской армии его освободили из-под стражи. В каких войсках будет служить Вахрин, пока не известно. Расследование уголовного дела в отношении него приостановили.

Напомним, следствие установило, что в декабре 2022 года Вячеслав Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 млн руб. для приобретения двух квартир в элитном жилом комплексе в Тюмени. Подозреваемые свою вину не признали.

Ранее военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья, рассказали о мерах соцподдержки.