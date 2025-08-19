Бывшие тесть и теща Баскова накопили долги на 17 млрд рублей

Большая часть этого долга – более 16,2 млрд рублей – связана с взысканием по иску ГП. Остальные обязательства, превышающие 900 млн рублей, касаются неуплаты налогов и коммунальных услуг. Об этом со ссылкой на материалы судебных приставов сообщает РИА Новости.

Задолженость Евгении Шпигель за ЖКУ и по налогам составляет почти 1 млн рублей. Помимо этого, с февраля с нее взыскивают свыше 202,6 млн рублей в пользу физических и юридических лиц по имущественным искам. Также за ней числится сопутствующий уголовный штраф размером более 149,7 млн рублей.

Долги Бориса Шпигеля за коммунальные услуги и налоги составляют 370,5 тысячи рублей. Кроме того, с мая предпринимаются попытки взыскать с него 400 тысяч рублей в качестве процессуальных издержек в госбюджет и уголовный штраф как дополнительную меру наказания на сумму 449,7 млн рублей.

