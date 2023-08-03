Бывшие зеки из ЧВК «Шторм» зарезали в Карелии шесть человек, вернувшись с СВО

Трагедия разыгралась в селе Деревянное в республике Карелия. Там двое преступников-рецидивистов набросились на шесть человек , убили их и сожгли два дома, сообщается в соцсетях.

Как приводится в публикациях, кровавую бойню совершили 38-летний Игорь Софонов, судимый ранее за убийство, кражу, грабеж, разбой и наркотики, и его подельник 37-летний Максим Бочкарев, что судим за угон, грабеж, изнасилование.

Оба участника ЧВК ворвались в дом, увив всех его жителей. Затем то же самое совершили у соседей. Намереваясь скрыть следы содеянного преступники подожгли жилища.

В настоящее время они задержаны и дают показания в полиции.