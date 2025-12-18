Бывших энергетиков Тульской области судят за «сделку» на 5 млн рублей

Два бывших руководителя крупной сетевой компании в Тульской области оказались на скамье подсудимых после того, как их буквально взяли с поличным на грандиозной «операции» по нелегальному перенаправлению электроэнергии. Об этом сообщают «Тульские известия» .

За взятку в 5 миллионов рублей они обещали бизнесмену фактически перенастроить энергосистему под его нужды — и все это в обход законных процедур и без единого официального документа.

Как установило следствие, 27 февраля 58-летний и 54-летний экс-управленцы получили от коммерсанта круглую сумму за специфический набор услуг. В их «пакет» входили переуступка неиспользуемой мощности, смена абонента на энергообъектах и даже работы по переносу электросетей. Все это должно было произойти без заключения необходимых договоров и, что критически важно, без внесения законных платежей за технологическое присоединение и услуги сети.

Схема была выгодна взяткодателю, поскольку позволяла резко сократить время и издержки на подключение к энергосетям — процессы, которые официально могут занимать месяцы и стоить немалых денег. Однако она нарушала все технические и экономические балансы системы, потенциально создавая риски перегрузок и сбоев для других потребителей. Операцию по задержанию провели совместно УФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Тулы.

Обвиняемым инкриминируют получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело направили в Узловский районный суд.

Ранее сообщалось, что чиновника из администрации Ялты задержали с поличным при получении взятки.