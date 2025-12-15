Чиновника из администрации Ялты задержали с поличным при получении взятки

В Ялте работниками Федеральной службы безопасности был задержан сотрудник городской администрации, руководитель отдела закупок. Его обвиняют в получении взятки, об этом сообщил ТАСС.

Стало известно, что 55-летний госчиновник потребовал от одного из жителей Ялты взятку за то, что оформит на него право собственности на земельный участок в черте города. Он запросил за свои услуги 300 тыс. руб.

«При получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Следственным отделом в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по мошенничество с использованием служебного положения», — указали журналистам.

Задержанный уже признал свою вину, он сотрудничает со следствием.

