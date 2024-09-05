Бывших сотрудников Минобороны арестовали по делу о взятке в 7,7 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела, находящегося под контролем Главного военного следственного управления СК РФ, суд арестовал экс-сотрудника Министерства обороны России Андрея Чекмазова. Он обвиняется в получении взятки в размере 7,7 млн руб.

В итоге бывший сотрудник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России заключен под стражу, а его заместителя Дмитрия Фомина отправили под домашний арест.

По делу также проходит заместитель генерального директора АО «Оборонтест» Александр Сухарев, которого подозревают в даче особо крупной взятки. Согласно материалам следствия, они втроем действовали в сговоре.

В ведомстве пояснили, в чем их конкретно обвиняют. Так, бывший сотрудник Минобороны РФ и его заместитель получили от Сухарева многомиллионную взятку в период с июня 2023 года по 3 сентября текущего года. В сообщении говорится о том, что они получили деньги за ряд условий, а именно: беспрепятственное принятие этапов работы, непринятие мер в отношении обнаруженных нарушений, общее покровительство и не только.

Ранее стало известно о продлении ареста бывшего замглавы Минцифры РФ, который также обвиняется в получении взятки. Хамовнический суд Москвы увеличил срок содержания Максима Паршина под стражей на шесть месяцев. Он в свою очередь просил смягчить наказание, обосновав свою просьбу необходимостью ухода за пожилой матерью.