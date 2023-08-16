Бывший агент ФБР признался в работе на российского миллиардера

Бывший начальник отдела контрразведки ФБР Чарльз Макгонигал признал свою вину в сговоре с целью нарушения санкций и отмывания денег во время работы на российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Bloomberg.

На суде Макгонигал рассказал, что после ухода в отставку в 2018 году принял предложение Дерипаски поработать на него. Тогда он не счел такую работу незаконной.

Бывший контрразведчик заявил, что своей деятельностью не хотел навредить США. Его задачей был сбор данных на других российских предпринимателей, в частности, Владимира Потанина.

По словам Макгонигала, Дерипаска перечислил ему за анализ данных из открытых источников $17 500.

За время более чем 20-летней службы в ФБР Макгонигал принимал участие в секретных расследованиях в отношении богатых и влиятельных россиян. Теперь ему грозит тюремный срок до пяти лет.