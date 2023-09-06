По словам экс-сенатора штата Вирджиния Ричарда Блэка, настроенные консервативно жители Америки придерживаются мнения, что Россия не хотела конфликта на Украине и всеми силами пыталась их избежать. Политик утверждает, что на самом деле Россию поддерживает большое количество американцев.

Также Блэк заявил, консерваторы уверены, что настоящими виновниками происходящего являются ЦРУ и британская МИ-6, которые втянули Украину и Россию в конфликт, а в 2014 году избавились от законного правительства Украины.