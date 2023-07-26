Бывший аналитик ЦРУ Макговерн напомнил, что ВСУ нечем укрыться от российских «Кинжалов»

США в своем стремлении помочь украинским военным в борьбе с российскими гиперзвуковыми ракетами бессильны, констатировал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Американские системы противовоздушной обороны, поставляемые Киеву, ничем существенным не могут ответить на неоднократно показавший свою исключительную эффективность в зоне СВО российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», подчеркнул американец.

«Запомните мои слова: Россия обладает гиперзвуковым оружием, которого у нас нет. <...> От них не укрыться», — констатировал Макговерн.

Специалист отметил, что ни хваленые американские системы ПВО Patriot, ни возможная передача США Украине американских истребителей F-16 не смогут справиться с «Кинжалами», и, соответственно, совершенно не изменят положение дел на фронте.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.