Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал в интервью о том, что украинская армия может начать восстание против лидера страны Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости 11 сентября.

По словам Джонсона, он вообще удивлен, что до сих пор ВСУ не выступили против Зеленского, и ответил, что подобное можно ожидать из-за того, что нынешний президент страны не смог стать сильной политической фигурой, а кампания его строилась и вовсе на лжи.

Также, по данным опросов, украинцы в принципе выступают в большинстве своем против президента. И это напрямую связано с тем, что происходит на данный момент.