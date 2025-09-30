Бывший богач променял карьеру на свободу и жизнь за тысячу рублей

Житель Китая сознательно променял успешную карьеру и финансовое благополучие на жизнь без постоянного жилья. По его словам, такой радикальный шаг позволил ему обрести настоящую внутреннюю свободу. Об этом сообщает South China Morning Post.

За границей 32-летний Чжао Дянь получил блестящее образование и строил карьеру в международных компаниях. Однако ощущение несвободы от навязанного образа жизни привело его к нестандартному решению. Даже работа за рубежом в китайском ресторане, где он мыл посуды, казалась ему более осмысленной, поскольку позволяла общаться с земляками.

Вернувшись на родину в 2023 году, он какое-то время трудился официантом, а затем окончательно порвал с прежними условностями. Теперь его ежемесячные расходы не превышают 100 юаней. Он питается в бесплатных столовых для нуждающихся, а для гигиены иногда посещает недорогие хостелы.

Несмотря на простой быт, мужчина постоянно носит с собой электронную книгу и много читает. Он организовал несколько литературных клубов и проводит психологические консультации. Его родители, проживающие в Новой Зеландии, не одобряют такой выбор. Десятилетняя дочь Дяня находится в Нью-Йорке, и их контакты ограничиваются лишь онлайн-общением.

