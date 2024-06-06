Над Белгородской областью снова сбили несколько вражеских беспилотников

Над территорией Российской Федерации вновь сбили вражеские летальные объекты. Об этом сообщается в четверг, 6 июня, в официальном канале Министерства обороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, очередная попытка Киева устроить теракт в Белгородской области провалилась. Около 19:30 над регионом засекли четыре вражеских беспилотника коптерного типа, после чего силы ПВО их уничтожили.

Ранее в самом Белгороде и районе объявлялась ракетная опасность – об этом сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Спустя непродолжительное время она была отменена. Также не сообщается на данный момент о том, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения.