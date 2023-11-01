Бывший детский оздоровительный лагерь планируют отреставрировать в подмосковном Ступино

Частный инвестор выкупил бывший детский оздоровительный лагерь «Радуга», расположенный в селе Разиньково городского округа Ступино, с целью последующего восстановления. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.

Отмечается, что недвижимое имущество было реализовано за 12,2 миллиона рублей. Реализованный на торгах имущественный комплекс состоит из тринадцати зданий общей площадью более 2,6 тысячи квадратных метров и земельного участка площадью свыше четырех с половиной гектаров.

Глава ведомства Наталья Адигамова подчеркнула, что новый инвестор собирается вернуть его к жизни, сохранив при этом социально ориентированный вид использования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.