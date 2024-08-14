Бывший генеральный директор ООО «Планета творчества» оштрафован за нарушение Закона о рекламе

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1, пункта 2 части 2, части 6 статьи 5, части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения бывшего генерального директора ООО «Планета творчества» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП*.

*Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.