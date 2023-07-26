Бывший генпрокурор Украины Пшонка добился в суде снятия санкций Евросоюза

Бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка выиграл судебный спор с Евросоюзом по поводу включения его в санкционный список, сообщает Bloomberg.

Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение Евросоюза в отношении самого бывшего прокурора и его сына Артема. Суд счел, что введение санкций было основано на допущениях и не опиралось на доказательную базу.

Пшонка занимал свой пост в бытность президентом Украины Виктора Януковича. В 2014 году он был отправлен в отставку, после чего уехал в Россию. На Украине его обвинили в растрате государственных средств и коррупции.

Агентство напоминает, что после отъезда Пшонки в его доме нашли большое количество предметов роскоши, а также портрет прокурора в золоченной раме, на котором тот изображен в образе Цезаря.

Судебные апелляции ЕС по поводу санкций могут длиться годами и редко заканчиваются победой, поскольку Совет ЕС, объединяющий министров правительств, часто пересматривает свои решения после судебных поражений, напоминает Bloomberg.

Виктор Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того как выиграли несколько апелляций.