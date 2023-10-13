Бывший глава фан-клуба «Спартака» назвал игрока, который стал открытием старта сезона

Олег Семенов в беседе с RuNews24 решил не называть фамилии футболистов, которые стали для него разочарованием.

Как выяснилось, лично для экс-главы фан-клуба московского «Спартака», открытием стал именно Данил Пруцев. Семенов остался доволен игрой молодого футболиста. По его мнению, парень даже может показать пример старшему поколению, которое уже немного сдает позиции из-за возраста.

Ну а если говорить о разочарованиях старта сезона, то тут обошлось без конкретных имен и фамилий. «Они пребывают на скамейке запасных», – все, что сказал Семенов.

Несмотря на то, что фаворит определен, он не хочет предсказывать, на каком месте окажется «Спартак» по итогам сезона в турнирной таблице. Однако Семенов может сказать точно, что «неудовлетворительная игра команды не является попыткой «слить» действующего тренера».