Бывший главный тренер сборной России Знарок перешел в клуб НХЛ «Филадельфия»

Олег Знарок присоединился к американскому клубу в качестве консультанта по развитию европейских игроков и скаутингу. Его фамилия появилась на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс»

Опытный российский тренер Олег Знарок официально вошел в тренерский штаб клуба НХЛ «Филадельфия Флайерс». Несмотря на то, что сам клуб пока не сделал публичного заявления, 19-летний российский нападающий Матвей Мичков, который перешел в «Филадельфию» в июне, опубликовал в соцсетях фото с Знарком и вратарем клуба Иваном Федотовым, сделанное в Колорадо.

Знарок, широко известный благодаря работе со сборной России, был ее тренером в период с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года. За это время они вместе успели выиграть ОИ-2018 и ЧМ-2014 года. Последним местом его работы был казанский «АК Барс» (2022 год).

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